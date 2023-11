NATO liikmesmaade valitsused pole seni Rutte võimaliku kandidatuuri kohta seisukohta avalikustanud, kui kolm anonüümseks jääda soovinud Euroopa kõrget ametnikku ütlesid Politicole, et ilmselt koguks Hollandi poliitik laialdase toetuse.

Üks allikatest oletas, et Ruttet toetaks kindlasti NATO idatiiva maad, kelle jaoks on keskne kandidaadi positsioon Venemaa ja Ukraina osas. Holland on olnud Kiievi üks aktiivsemaid toetajad ja eestvedaja näiteks hävituslennukite F-16 tarnimise juures.