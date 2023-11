ÜLEVAADE ⟩ Slovakkia valitsuse plaan migrante püüda lõppes fiaskoga

Ööl vastu teisipäeva saatis valitsus sadu politseinikke ja kaitseväelasi teenistuskoerte, droonide ja sõidukitega nn rohelisele piirile Ungariga, takistamaks migrantide sisenemist riiki. «Selle kogu rohelise piiri ulatuses peetava jõudemonstratsiooni eesmärk on teha kõigile, aga eelkõige illegaalse migratsiooni organiseerijatele ja inimkaubitsejatele, selgeks, et Slovakkia on valmis kaitsma oma territooriumi ebaseadusliku sisserände eest,» ütles Slovakkia vasakpopulistist peaminister Robert Fico.