ÜLEVAADE ⟩ Inimõiguslased süüdistavad Iraani kombluspolitseid 16-aastase tüdruku surmas

Iraani võimud eitavad, et tüdruk sai vigastada pärast kokkupõrget kombluspolitseiga, väites, et ta lõi oma pea ära, sest minestas vererõhu languse tõttu. Iraani televisioonis juhtumist avaldatud töödeldud videotel on näha vaid tüdrukut astumas rongi ning seejärel tema surnukeha välja toomist, vahendab AP. Rongis toimuvast pole aga kaadreid avalikustatud, kuigi Teherani metroorongides on enamasti kaamerad.