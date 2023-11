Joe Biden on selle üle nalja teinud, ignoreerinud ning vihjanud, et see teeb teda targemaks. Aasta enne USA presidendivalimisi ei kipu küsimus Joe Bideni vanusest sugugi vaibuma.

80-aastane demokraat on juba Ameerika Ühendriikide ajaloo vanim president. Kui ta võidab ka teise ametiaja, lahkuks ta Valgest Majast 86-aastasena. Ridamisi komistamisi - kõige kuulsamalt Air Force One'i astmetel - ja sõnaapsusi on läinud ühismeedias viraalseks ning on andnud vabariiklastele hulgaliselt võimalusi nnakuteks.