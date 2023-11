Ukraina luure: valeteated Putini surmast on Kremli enda korraldatud

«See oleks tõesti hea uudis, kuid see on kõigest spinn Venemaa anonüümsete Telegrami kanalite poolt,» kommenteeris Jusov eelmise nädala teateid Putini surmast kohalikule raadiole NV Radio. Tema sõnul on tegemist siseriikliku teemaga, mis on mõeldud Venemaa enda rahvale. Kreml üritab teadete levitamisega koguda informatsiooni, kuidas nii ühiskonna tavaliikmed, eliit kui ka meedia reageerivad. «Sel moel õpib julgeolekuaparaadi ümber ehitatud impeerium, kuidas asju edasi juhtida. On ilmne, et see on osa teatud skeemist.»