Lätis keelatakse Venemaal registreeritud sõidukid

Seadus näeb ette, et Venemaal registreeritud sõiduki omanik peab selle kas Lätis registreerima või hiljemalt järgmise aasta 14. veebruariks Lätist ära viima.

Venemaal registreeritud sõidukitega Lätis liiklemine on lubatud ainult riigi läbimiseks. Venemaal registreeritud sõiduk võib seda teha ainult ühel korral.

Kui sõiduk ei ole Lätis registreeritud või see ei lahku Lätist ning avastatakse, et seda kasutatakse liikluses ebaseaduslikult, siis see sundvõõrandatakse. Võõrandatud autod kavatsetakse anda üle Ukrainale, toetades nendega võitlust agressorriigi vastu.