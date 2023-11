RELVAÄRI ⟩ Naine vedas Soomest kuude kaupa salaja kuule ja hülsse Venemaale

Prokuröri hinnangul on kuriteo juures raskendavaks asjaoluks see, et ebaseaduslik äri kestis mitu kuud ja kätkes endas ekspordisanktsioonide eiramist.

Süüdistatav tunnistab, et viis kauba Peterburi, kui ei mööna, et oleks selle käigus seadust rikkunud.

Vaalimaa piiripunktis leiti süüdistatava juurest ka kilekaaned, mille vahel oli umbes 2000 eurot sularaha. Naine tunnistab, et üritas raha Venemaale viia, kuigi teadis, et see on keelatud.