ÜLEVAADE ⟩ Itaalia peaminister tunnistas Vene libakõnes Euroopa sõjaväsimust

Meloni arvas, et peab avameelset vestlust Aafrika Liidu ametnikega, kuid tegelikult olid telefonitoru teises otsas Vene «koomikud» Vladimir Kuznetsov ja Aleksei Stoljarov, tuntud rohkem nime all Vovan ja Lexus.

«Ma näen, et on palju väsimust, tõtt-öelda kõigilt osapooltelt,» lausus Meloni. «Me oleme lähedal hetkele, mil kõik mõistavad, et meil on vaja väljapääsuteed. Probleem on selles, kuidas leida väljapääs, mis oleks aktsepteeritav mõlemale poolele ilma rahvusvahelist õigust hävitamata.»