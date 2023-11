ELile raha tagastanud Tuneesia uputab Lampedusat migrantidega

Lampedusa sadam Lõuna-Itaalias on tänavu pidanud aga mõned korrad vastu võtma tuhandeid paadimigrante ööpäevas. Kokku üle 130 000 inimese. Teele on nood asunud valdavalt Tuneesiast – riigist, millega ELil vaatamata suvistele võidukatele teadetele hetkel toimivat migratsiooni takistamise suhet pole.

Brüsselis tegutseva Wilfried Martensi Euroopa Uuringute Keskuse vanemteaduri Vít Novotný hinnangul on Itaalia valitsus kriisi mahtu arvestades väga hästi toime tulnud. Peaminister Giorgia Meloni on hämmastaval kombel suutnud säilitada populaarsuse ja itaallased on saabujaid järjest siseriiklikult ümber paigutanud, maa põhjaosani välja.