VIDEO ⟩ Serbia politsei korraldas suurhaarangu migrantide püüdmiseks

Serbia politsei teatas eelmisel nädalal üleriigilisest operatsioonist migrantide püüdmiseks. Neljapäeva hilisõhtul ütlesid ametivõimud, et on Ungari piiri lähistel Subotica, Sombori ja Kikinda omavalitsustes ning Bulgaaria piiri lähistel Piroti linna lähistel otsinud läbi enam kui 5000 autot ja 32 majapidamist, avastades migrantide passe ja muid isiklikke dokumente. Kokku on tabatud rohkem kui 700 migranti, mitukümmend on võetud vahi alla.