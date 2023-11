«Ameerika on täielikult vastutav käimasoleva sõja eest Gazale ja selle inimestele, ning Iisrael on lihtsalt täidesaatmise tööriist,» ütles Nasrallah teleülekandes. Tema arvates takistavad Ühendriigid relvarahu ja agressiooni lõpetamist.

Nasrallah ütles Ühendriikidele, et tema võitlejad on valmis seisma silmitsi USA sõjalaevadega. Ta rõhutas, et ainus viis, kuidas vältida piirkondlikku sõda, on peatada juudiriigi rünnakud Gaza sektori pihta.