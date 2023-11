«Elon, me oleme siin!» Venemaa okupeeritud aladel elavad ukrainlased tegid Muskile ninanipsu

Säutsuplatvormi X omanik Elon Musk kritiseeris kümmekond päeva tagasi ühismeedias Venemaa okupeeritud aladel elavaid Ukraina toetajaid, öeldes, et seal ei ole tekkinud märkimisväärset vastupanuliikumist. «Kui nad on nii Venemaa osaks olemise vastu, siis sa ootaksid suuremat vastupanu, aga seda pole. Seega ma arvan, et vähemalt mõned Ida-Ukraina ja Krimmi osad tahavad, et nad kuuluks Venemaale,» ütles Musk.

Ekstravagantse miljardäri kommentaaridele reageerisid tuliselt okupeeritud aladel salaja Ukraina vabaduse eest võitlevad ühendused. Üks neist, Kollase Paela liikumine postitas sotsiaalmeediaplatvormile X ridamisi fotosid, mis on üles võetud okupeeritud territooriumil. «Elon, me oleme siin!» seisis lipikutel, millest tänavatel pilti tehti. «Meie aktivistid on igal pool - Melitopolis, Jaltas, Makijivkas, Luhanskis. Me avaldame meelt! Me peame vastu! Ühinege meiega!» kirjutas ühendus oma postituses.