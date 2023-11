Iraani toetatud šiiaäärmusliku rühmituse liider ütles sõnavõtus, et nad on astunud lahingusse ja iga päevaga hoogustanud rünnakuid Iisraeli vastu, et sundida viimast hoidma vägesid Gaza sektori ja okupeeritud Läänekalda asemel Liibanoni külje all, vahendas uudisteagentuur AP. «Mis toimub piiril, võib näida tagasihoidlik, kuid see on väga tähtis,» väitis sõjalise rühmituse juht.