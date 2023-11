Ta pakkus varem, et Ukraina relvajõud vabastavad Krimmi selle aasta suvel.

Hodges ütles intervjuus Raadio Vabadusele, et eksis oma arvestustes, kuna ei oodanud, et USA ja Saksamaa ei ole seniajani andnud Ukrainale kaugmaarelvi, mis on vajalikud Krimmi vabastamiseks.