«Sain teada, et Conakry tsiviilvanglast toimus põgenemine, mis puudutab minu klienti Moussa Dadis Camarat,» ütles advokaat Jocamey Haba AFP-le.

Allika sõnul on keskvanglast ära viidud veel vähemalt kaks endist ametnikku, kes on praegu koos Dadis Camaraga kohtu all tema presidentuuri ajal 2009. aastal toime pandud veresauna pärast.