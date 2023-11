NYT: Zelenskõi meeskonna noomitused Zalužnõile näitavad lõhet poliitilise eliidi ja armee vahel

Ukraina presidendi kantselei asejuht Ihor Žovkva ütles riigitelevisioonis esinedes, et kindral Valeri Zalužnõi väide, et võitlus Venemaa vastu on jõudnud patiseisu, kergendab agressori tööd. Ühtlasi toonitas Žovka, et riigi kõrgeima kindrali kommentaarid tekitasid paanikat ka Ukraina lääneliitlaste seas.