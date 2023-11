«Kohene, kestev ja järgitud humanitaarrahu on absoluutselt vajalik ja see peab suutma viia relvarahuni,» ütles Colonna ajakirjanikele Kataris visiidil olles.

«Selles punktis on rahvusvaheline kogukond jõudnud konsensusele,» ütles Dohas Katari ametikaaslasega kohtunud Colonna, lisades, et Prantsusmaa teeb tööd ÜRO Julgeolekunõukogusse esitatava resolutsiooni nimel, mille eesmärk on relvarahu kehtestamine.