Venemaa katsetas mandritevahelist ballistilist raketti

Kaitseministeeriumi sõnul tulistati rakett välja Venemaa põhjaosast Valgest merest ning see tabas sihtmärke tuhandeid kilomeetreid eemal Kamtšatka poolsaarel. «Ballistilise raketi tulistamine on viimane riiklik katsetus. Pärast seda tehakse otsus, et uus ristleja võetakse mereväe koosseisu,» kommenteeris kaitseministeerium.