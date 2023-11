Monumendi eemaldamine põhjustas aga kohalikes elanikes pahameeletormi. Ühismeedias esitasid rahulolematud inimesed küsimusi: «Sobajev arvab, et kehtestab osakonnas oma korra, alustades pronksujuga. Mis Stalini ausambal viga oli?» pahandas üks. «Peaprokurör on juba kuritegevuse likvideerinud ja otsustas igavusest teha seda ka Stalini ausambaga?» oli teine nõutu. «Olgu kuis on, aga Stalin jääb niii meie rahva kui ka Nõukogude Liidu ajalukku suure juhina. Miks Sobajev sedasi otsustas, kui isegi (Lõuna-)Osseetia pealinna põhitänav on tema (Stalini - toim.) järgi nimetatud?»