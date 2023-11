Moldova julgeoleku- ja luurejuht Alexandru Musteață tuli eelmisel nädalal välja väitega, et Moskva panustab Moldova kohalikel valimistel umbes 50 miljoni euroga tagamaks venemeelsete kandidaatide edu.

«Selle stsenaariumi korraldajad on seotud Venemaa Föderatsioonis poliittehnoloogia arendamise ja elluviimise eest vastutavate üksustega, mis on seotud Venemaa presidendi administratsiooni ning salateenistustega. Selle stsenaariumi autor Moldovas on Ilan Șori juhitud organiseeritud kuritegevuse rühm,» kinnitas Musteață.