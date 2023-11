ÜLEVAADE ⟩ Orpo ja Stubb meelitavad presidendivalimiste eel soomerootslasi keeleküsimusega

Rootsikeelsete elanike huvide esindamine on põhjanaabrite juures jäetud valdavalt Rootsi Rahvapartei (SFP) hooleks, samas kui suuremad erakonnad on sageli eiranud teise riigikeele aina ahtamaks muutuvaid kasutusvõimalusi ametlikus asjaajamises.

«Rootsi keelele on Soomes tagatud tugev õiguslik staatus, mis ulatub tagasi riigi asutamise aega. Sellele tugevale õiguslikule kaitsele peavad aga järgnema konkreetsed meetmed, et tagada teenuste osutamine mõlemas keeles,» möönis eile aga probleemi Soome suurima rootsikeelse ajalehe Hufvudstadsbladeti veergudel avaldatud arvamusartiklis peaminister ja Koonderakonna liider Petteri Orpo.

Valitsusjuhi sõnul on muretvalmistav, et inimesed ei saa politsei- ja õigussüsteemis või sotsiaalküsimustes ja tervishoius rootsikeelset teenust. «Kui olete haiguse või õnnetuse tõttu hädas, on veelgi tähtsam, et teid mõistetakse ja võetaks kuulda teie emakeeles,» kirjutas Orpo. «Aastate jooksul olen otsustajana kuulnud lugematutest juhtumitest, kus inimesed on oma raviotsuste tegemise juures jäänud justkui kõrvalseisjaks, sest puudub ligipääs rootsi keelt kõnelevale meditsiinipersonalile.»