INTERVJUU ⟩ Dombrovskis: koroonakriisiks mõeldud taasterahastu aitab ka Ukraina sõja oludes

Eestisse tulite taasterahastu konverentsile. Sellele rahastule pandi alus eelmise kriisi ehk koroonaviiruse ajal. Kui ajakohane on see fond nüüd, kus meil on käsil järgmine ja tõenäoliselt kauem kestev kriis?

Taasterahastu loodi vastusena Covid-19 pandeemiale ja selle sotsiaalmajanduslikele tagajärgedele ning oli mõeldud aitama riikidel pandeemiast taastuda. Samal ajal aitab see riikidel tegeleda ka nende majanduslike katsumustega, mis on seotud Vene agressiooniga Ukrainas.

Väärib märkimist, et taasterahastut täiendavad nüüd RePower EU (energia säästmise, puhta energia tootmise ja energiavarude mitmekesistamise kava – toim) peatükid, mis on otseselt seotud energiaturu, energiajulgeoleku ja -varustuse ning taastuvenergia kasutuselevõtu küsimustega. Samuti probleemidega, mis on seotud sellega, et pidime end Vene energiavarudest lahti ühendama.