Enam kui 1,6 miljonit alla viie aasta vanust last peab järgmisel aastal kannatama alatoitumise all Lõuna-Sudaanis, kus tulvade tõttu on hüppeliselt kasvanud vee kaudu levivad haigused, teatas ÜRO toiduabiprogramm WFP esmaspäeval.