Hamasi kontrolli all olevas enklaavis on Iisraeli sõjaväe ja äärmuslaste vahelistes lahingutes hukkunud üle 10 000 inimese, ütles Palestiina omavalitsuse tervishoiuministeerium, tuginedes selleks erinevatele Gaza sektoris tegutsevatele allikatele.

Enam kui 70 protsenti viimase kuu jooksul Gazas tapetutest on lapsed, naised ja eakad inimesed. Lisaks on saanud lahingutegevuse tõttu viga umbes 24 000 inimest, ütles ministeerium. Iisraeli poolel on vägivald nõudnud üle 1400 inimelu, vahendab CNN.