Ukraina üksustel napib pärast mõningast edenemist rindel suurtükimoona ja droone. Lisaks aeglustavad nende liikumist Vene vägede rajatud miiniväljad, mille ületamiseks on vaja eritehnikat. Paljudel juhtudel, kui tehnikat napib, teevad sama töö ära sapöörid.

«Kui lahingute intensiivsus on suur, ei saa me avatud maastikul töötada ja kasutame demineerimiseks tehnikat,» ütles Postimehele Ida-Ukrainas Bahmuti all sõdiva 57. motoriseeritud brigaadi insenerirühma komandöri asetäitja.