SUUR RELVATEHING ⟩ Poola ehitab oma taevasse tugeva õhutõrjekilbi

4,6 miljardit eurot maksva tehinguga ostab Poola moodsaid õhutõrjerakette CAMM-ER, mis on disainitud Ühendkuningriigis ja mida valmistab Euroopa relvatootmiskontsern MBDA, vahendas The Telegraph üleeile.

MBDA üks tütarettevõte asub Suurbritannias. Poola poolseks tehingupartneriks on Poola riigikaitsetööstuse ühing PGZ. Suurbritannias kindlustab see ost ligi 500 töökohta, ent pikas perspektiivis on tootmine kavas viia Poola üle.