Luhanski operatiivsuunal on vene okupantide põhihuviks hetkel suruda Kupjanskist idapool ukrainlasi võimalikult Oskili jõe poole. Edu on nad saavutanud Svatovo-Kupjanski maanteest põhja pool, kus rindejoon on mõnevõrra nihkunud ukrainlaste positsioonide suunal, kuid ühtki asulat pole okupantidel õnnestunud juurde hõivata.