TÕUSVATE SAARTE MAA ⟩ Jaapanis purskava veealuse vulkaani kõrvale kerkib uus saar

Avamerel on vulkaani tegevuse tulemusel tekkinud väike uus nimetu saar, mis paiskab kasvades välja suitsu, vahendas The New York Times täna.

Jaapan on saanud veel ühe saare, mida oma niigi muljetavaldavasse saarte kollektsiooni lisada, viitas The Guardian.

Veealune vulkaan purskab pealinnast, Tokyost 1200 kilomeetrit lõuna pool.

USA geoloogiakeskuse andmetel on maailmas umbes 1350 potentsiaalselt aktiivset maismaal asuvat vulkaani.

Seni on teadlased avastanud ka tuhandeid veealused vulkaane, ent neid võib olla tohutult rohkem.

Ühe hüpoteesi kohaselt asub vee all ligi sada vulkaani iga maismaal asuva vulkaani kohta, selgitas The New York Times.