KOHALIK VAADE ⟩ Sánchez ja Puigdemont jõudsid mäslevate tänavate kiuste võimu- ja amnestialeppeni

Mida amnestiaeelnõu täpselt sisaldab, pole veel teada, ning avalikkusele on plaanis seda tutvustada alles siis, kui teksti on näinud kõik poliitilised jõud, kes peaks Sánchezt peaministrihääletusel toetama. Küll aga sisaldab sotsialistide ja iseseisvuslaste kokkulepe viidet, et pakt peaks tagama stabiilse valitsemise kogu nelja-aastaseks võimuperioodiks.