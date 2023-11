Kanadas avati tuli kahe juudi kooli pihta

«Ma tean, et emotsioonid on laes ja inimesed kardavad. Üksteise ründamine pole aga see, kes me kanadalastena oleme,» ütles peaminister Justin Trudeau.

«Kui kuskil maailmas hakkab kujunema arusaamu, mida me vajame Lähis-Idas rahumeelse lahenduse saavutamiseks, siis algab see Kanada taolisest kohast,» ütles ta.

Ta ütles, et Kanadal on pikk traditsioon erinevate rahvaste rahumeelseks kooseksisteerimiseks ja ütles, et «iga kanadalase kohustus on näha, kuidas me tunneme üksteise valu ja hirmu ning liigume edasi.»