Rahvusvahelised väljaanded eitavad Iisraeli süüdistusi ajakirjanike seotusest Hamasi rünnakuga

Neli rahvusvahelist meediaväljaannet - The Associated Press (AP), Reuters, The New York Times ja CNN - esitasid ühispöördumise, milles eitavad igasugust eelteadmist Palestiina äärmusrühmituse 7. oktoobril korraldatud äkkterrorirünnaku kohta Iisraelis.