Kolonel Mart Vendla: Vene relvajõud on haaranud initsiatiivi Luhanskis ja Donetskis

Nädala keskmine löökide ulatus on koloneli sõnul üle 60 rünnaku päevas. «See näitab, et neil on jätkuvalt inimressurssi, et hoida Ukraina relvajõude surve all. Vene relvajõud on haaranud nii Luhanski kui Donetski oblastis initsiatiivi. See kinnitab, et nende eesmärgid ei ole muutunud,» ütles Vendla.