VIDEO ⟩ Maailmakuulus rokkstaar ronis New Yorgi pilvelõhkuja otsa

Sellega sai Letost esimene inimene, kes on mööda maailmakuulsat pilvelõhkujat roninud, vahendab New York Post.

«Olin rohkem elevil kui närvis, kui aus olla,» jagas Leto muljeid kohalikus telesaates. «Aga ma olen aus – see oli väga-väga raske. See oli palju raskem, kui ma arvasin. See nõudis vastupidavust, võhma, see [hoone] oli väga terav.» Muusik näitas verist kätt, mis sai vastu betoonnurki vigastada.