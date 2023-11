Tamperes mõisteti poeparklas sõbra surnuks pussitanud noormees eluks ajaks vangi

Kohus leidis, et noormees pani teo toime eriti jõhkral moel, pussitades sõpra rohkem kui 15 korral. Selinile mõisteti eluaegne vanglakaristus. Alla 21-aastase süüdimõistmisel on võimalik eluaegse karistuse korral taotleda kümne aasta möödumisel vanglast vabanemist, vahendab Helsingin Sanomat.

Selin tunnistas, et tappis selle aasta 17. jaanuaril sõbra, kuid eitas, et tegi seda tahtlikult ja julmal moel. Noormees taotles kohtuprotsessi ajal psühiaatrilist ekspertiisi. Novembris avaldatud hinnangu järel mõistis kohus, et meest saab teo toime panemises süüdi tunnistada.