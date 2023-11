Ma elan Gazas. Peaaegu

Kesklinna elanikele on see harjunud asi, aeg-ajalt tuleb ikka ette. Pealegi on leida infot, kus, millal ja sageli ka mis teemal on linnavõimud lubanud rahval meelt avaldada.

Aga viimastel nädalatel tekib rohkearvulisi rahvakogunemisi politseilegi üllatusena spontaanselt ükskõik kus. Neile kõigile on ühine väljakutsuv, raevune sammumine, valjult karjuv eneseväljendus, lipud ja agressiivsed loosungid. Nõutakse vabadust Palestiinale ja sama hingetõmbega Iisraeli hävitamist. Kindlasti olete neist lugenud, kuid ise jalakäijana läheduses viibimine on midagi muud. Ka juhuslik mööduja tajub rahvamassist lähtuvat negatiivset energiat ja see on tõesti hirmutav. Seda mitte ainult linnaelanikele, vaid ka politsei on pidanud tunnistama mõne mitmesajapealise jõugu pidurdamatust, löögivalmidust ja vägivallale kalduvat tegutsemist. Telegrami-kanali üleskutsele järgnenud ja valdavalt maskidega nägu varjavate islamiusku noorukitele oli antud selge tegevusprogramm: Gazas toimub meie usuvendade kallal veresaun, meie teeme siis siin Neuköllnist (peamiselt araablaste ja muude islamiusuliste linnaosa Berliinis) Gaza! Seda võis kuulda sadadest kõridest ja lugeda professionaalselt valmistatud loosungitelt. Kivide ja nuiadega relvastatud jõugud panid põlema autosid ja hakkasid vastu politseile, kellest mitmed ühel õhtul vigastada said. Kõike toimuvat filmiti ja edastati kohe sotsiaalmeediatesse.