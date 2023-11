Lähis-Idas koonduvad vastanduvad suurjõud ja olukord võib pigem eskaleeruda, ütles Postimehele antud intervjuus Belfasti Queens’i ülikooli rahvusvaheliste suhete õppejõud Ronit Berger Hobson, lisades, et Põhja-Iirimaal on samas praegu turvaline.

«Kolmkümmend aastat tagasi plahvatasid siin igal pool pommid. Nüüd ehitatakse Belfastis klaasist maju. See polnud varem mitte mingil moel võimalik,» kirjeldas viimased kolm aastat Põhja-Iirimaal elav Iisraeli juurtega teadlane, selgitades, et rahu kindlustamise tuum on lõpuks see, mida õpetajad räägivad lastele ajalootundides.