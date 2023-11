Lahingud on Myanmari Põhja-Shani osariigis kestnud kaks nädalat ning ÜRO andmetel on seal olnud ümber asuma sunnitud peaaegu 50 000 inimest. See on Myanmari sõjaväehunta jaoks suurim sõjaline väljakutse pärast võimuhaaramist 2021. aastal.