KÜTUSEVARUD LÕPPESID ⟩ Gaza suurim haigla jäi elektrita

Iisrael on nimetanud Al-Shifa haiglat islamiliikumise Hamas peamiseks juhtimiskeskuseks, kus äärmuslased kasutavad tsiviilisikuid inimkilbina ja on rajanud haigla alla tunnelitevõrgu. Viimastel päevadel on lahingutegevus Al-Shifa ja teiste Gaza põhjaosa lahingutsoonis asuvate haiglate ümbruses intensiivistunud ja haiglate varud on lõppemas.