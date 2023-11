Iisrael Hezbollahile: Beirutit võib oodata sama saatus kui Gazat

«Kui see [Hezbollah] teeb siin sellise vea, maksavad selle eest ennekõike Liibanoni kodanikud,» ütles Gallant sõduritele Iisraeli põhjapiiril. «Seda, mida me teeme Gazas, võime teha ka Beirutis.»

Hizbollah juht ütles laupäeval, et rühmitus kasutab Iisraeli ründamiseks uusi relvi, samal ajal kui tulevahetus Liibanoni lõunapiiril aina ägeneb.

Iraani toetatud rühmitus on viimase nädala jooksul «tugevdanud enda tegevust Liibanoni rindel mitme operatsiooni, sihtmärgi ja relvatüübi mõttes,» ütles Hassan Nasrallah oma teises telepöördumises alates Iisraeli-Hamasi sõja puhkemisest. Šiialiikumine kasutas esmakordselt «Burkani rakette», väitis ta ja lisas, et need suudavad kanda kuni 300-500-kilogrammist koormat.