Iisraeli armee: Põhja-Gazast on kolme päevaga pagenud 200 000 inimest

Iisraeli armee teatas ka, et aitab Gaza suurimast haiglast evakueerida imikuid, samal ajal käib äge lahingutegevus hoonekompleksi ümbruses sõdurite ja palestiina võitlejate vahel.

«Al-Shifa haigla personal esitas palve, et homme aitaksime me evakueerida lasteosakonnast imikuid turvalisemasse haiglasse. Me pakume vajalikku abi,» ütles kontradmiral Hagari.