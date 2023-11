Vahemere lennuõnnetuses hukkus viis USA sõjaväelast

«Sõjalise väljaõppe raames toimunud rutiinse õhutankimismissiooni ajal juhtus õnnetus USA sõjalennukiga, mille pardal oli viis sõjaväelast, ja see kukkus Vahemerre. Kõik viis lennuki pardal olnud sõjaväelast said surma,» seisis EUCOM-i avalduses.

EUCOM ei täpsustanud lennuki tüüpi ega kohta, kust see startis, kuid Ühendriigid on saatnud piirkonda lennukikandja löögirühma, et vältida Iisraeli-Hamasi sõja arenemist piirkondlikuks konfliktiks.