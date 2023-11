EL mõistis Hamasi hukka Gaza haiglate inimkilbina kasutamise eest

Pühapäeval teatas Hamasi valitsus, et Iisraeli rünnakutes Gaza sektorile on surma saanud 11 180 inimest. Valitsuse sõnul on enamik alates sõja puhkemisest 7. oktoobril Gaza sektoris surma saanud inimestest tsiviilisikud, nende seas 4609 last ja 3100 naist.