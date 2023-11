INTERVJUU ⟩ Läti teeb sõjalise algõppe kohustuslikuks

Me langetasime selle põhjapaneva otsuse [taastada ajateenistus] mullu – aastal 2022. Kontekst on ilmselge: Vene agressioon Ukrainas pani meid mõistma, et kuigi Ukraina peab meie sõda, peame loomulikult olema ise valmis oma sõdu pidama ning oma riiki ja rahvast kaitsma.

Asi on kvaliteedis, aga ka arvudes. Ka arvud annavad teatud mõttes kvaliteedi: sa lood kestliku väe, mis suudab rahvast kaitsta. Võtsime mõningast eeskuju Eestist ja Leedust. Eesti ajateenistuse kogemus on juba pikem, Leedu viis selle taas sisse pärast 2014. aastat.

Minu arvates oli see väga oluline otsus. Isiklikult saan öelda, et, jah, enne oli poliitilisi diskussioone, aga pärast 2022. aasta 24. veebruari sai minu seisukohaks, et me peame taastama ajateenistuse.