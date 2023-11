VIDEO ⟩ WHO teatel lakkas Gaza suurim haigla töötamast

Maailma Terviseorganisatsiooni peasekretäri Tedros Adhanom Ghebreyesusi sõnul on Al-Shifa lakanud töötamast haiglana. «Olukord on kohutav ja ohtlik. Kahjuks ei toimi haigla enam haiglana,» ütles ta sotsiaalmeediaplatvormil X. Väljaandega Associated Press rääkinud humanitaarabiorganisatsioonid ütlesid, et neil ei õnnestunud pühapäeva jooksul haiglani jõuda.

ÜRO teatel on Al-Shifa haigla lähistel toimunud pommitamiste ja relvastatud võitluse tagajärjel hukkunud kolm meditsiiniõde. Lahingtegevuse käigus on saanud kahjustada nii hapnikugeneraatorid, veekanistrid kui ka suur osa südamehaigustega tegelevast osakonnast ning sünnitusmaja tiivast.

«Me eitame seda kõike, palju on Hamasi-poolset spinni. Shifas on elektrit, kõik töötab,» ütles Iisraeli president Isaac Herzog täna hommikul BBC-le.

Iisrael on varem väitnud, et Gaza linna haiglate all tegutsevad Hamasi võitlejad. Sõjavägi on öelnud, et lahingtegevus käib haigla lähistel, kuid meditsiiniasutust ennast pole kordagi rünnatud.