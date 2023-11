Briti siseminister sai sule sappa

Siseminister Braverman avaldas eelmisel nädalal väljaandes The Times artikli, kus süüdistas riigi korrakaitsejõudusid Palestiinat toetavate meeleavaldajate paremas kohtlemises võrreldes näiteks marurahvuslaste ja paremäärmuslastega. Artikkel ei olnud kooskõlas valitsuse seisukohtadega.

Veel ei ole teada, kes võiks olla uus siseminister. BBC teatel on peaministri ametihoonesse Downing Streetil sisenenud täna hommikul teiste hulgas ka välisminister James Cleverly ja endine peaminister David Cameron.

Braverman vallandati pärast laupäeval Londoni tänavatel toimunud vägivalda, kui paremäärmuslikud meeleavaldajad lubasid kaitsta sõjamälestusmärke Palestiina-meelsete protestijate eest. Kohaliku politsei sõnul käitus osa nn vastumeeleavaldajaid väga hirmutavalt. Pühapäeva õhtul teatati, et meeleavaldustel võeti vahi alla 145 inimest, neist enamik oli paremäärmuslikud vastumeeleavaldajad.

Briti siseminister Suella Braverman ütles septembri alguses, et andis õiguskaitseorganitele korralduse vaadata üle poliitiline aktiivsus ja erapooletuse küsimus politsei ridades. Ministeeriumi sõnul kavatses ta uurida, kuidas poliitilised küsimused võivad mõjutada politseitöö tõhusust ja legitiimsust Inglismaal ja Walesis ning milline on poliitiliste küsimustega tegelemise mõju politseitöötajate jaoks. Kirjas politseijuhtidele rõhutas siseminister taas, et politseiametnikud ei peaks osalema poliitilises aktivismis ja nad peaksid alati olema poliitiliselt neutraalsed.