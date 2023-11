ÜLEVAADE ⟩ Laavapurskest ohustatud Islandi asula elanikud pääsesid viivuks koju

«Mul oli eile (üleeile – toim) kõik planeeritud – kuidas ma seda teen, mida ma kaasa võtan –, aga see plaan lendas aknast välja kohe, kui koju jõudsin. Kõik on segamini, sest asjad on maavärinatega riiulitelt maha kukkunud,» kirjeldas mees ajalehele Morgunblaðið. Nii korjaski ta peamiselt kokku rõivaid, kuid kallis kaamera jäigi enne kodus olemiseks lubatud aja täis tiksumist leidmata.

Guðberg Vilbergssoni sõnul valdab teda praeguses olukorras ennekõike tühjustunne. «Inimesed pole lihtsalt veel asju läbi mõelnud. Seda, et nad võivad olla kaotanud oma kodu ja isegi elukoha Grindavíkis. Vähemalt võib eeldada, et mitte kõik ei taha tagasi minna. See on justkui sõit emotsionaalsetel Ameerika mägedel,» kirjeldas ta.