ÜLEVAADE ⟩ Gaza haiglate lähedal käib sõjategevus

Al-Shifa haigla on olnud kolm päeva elektri ja veeta ning internetiühendus on halb, kirjutas terviseorganisatsiooni peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus eile sotsiaalmeediaplatvormil X. «Pidev tulistamine ja pommirünnakud piirkonnas on halvendanud niigi kriitilist olukorda. Traagiliselt on patsientide surmajuhtumite arv märkimisväärselt suurenenud.»