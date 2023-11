Hiina trolliarmee kimbutab sotsiaalmeedias ameeriklasi

«Spamouflage» või «Dragonbridge» nime all tuntud võrgustikku kuulub sadu tuhandeid kontosid, mis on aktiivsed igal suuremal ühismeediaplatvormil. Nende kaudu on kimbutatud nii Hiina kommunistlikku parteid kritiseerinud tavakodanikke kui ka USA poliitikuid ja ettevõtteid. Samuti on teada, et on üritatud kaaperdada veebivestlusi, milles räägitakse kommunistlikust parteist negatiivses valguses.