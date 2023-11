Päästeoperatsioon Indias: tunnelisse lõksu jäänud 40 töölist ootavad vabastamist

Teisipäeva hommikul teatas valitsus, et päästemeeskonnad valmistuvad 90 sentimeetrise diameetriga metalltoru saatmiseks rusude tõttu blokeeritud tunneli osasse.

«Kõik lõksus olevad töölised on kaitstud. Me teeme kõik selleks, et nad sealt võimalikult ruttu ära tuua,» lisas valitsus teadaandes. Päästjad peavad enne inimeste evakueerimist esmalt kaevama läbi mitme meetri paksusest rusukihist.