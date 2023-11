Islandlased hakkavad maksma laava tõkestamise maksu

Viimastel päevadel on Reykjanesi poolsaarel asuva Grindavíki väikelinna elanikud evakueeritud võimaliku vulkaanipurske tõttu. Fagradalsfjalli vulkaani ümbruse maapinnas on viimastel nädalatel registreeritud kokku kümneid tuhandeid tõukeid, millest enamik on toimunud just Reykjanesi poolsaarel.